Ark 2 rinviato a fine 2024 a causa dell'Unreal Engine 5, in compenso arriva Ark next-gen

Dovremo attendere più del previsto prima di vedere Vin Diesel nel mondo primordiale e futuristico di Ark 2. Il seguito del gioco di sopravvivenza del 2017 Ark: Survival Evolved, annunciato in pompa magna ai Game Awards 2020, non uscirà nel 2023.

Studio Wildcard ha deciso di posticipare il lancio di Ark 2 a fine 2024 a causa delle difficoltà che sta riscontrando con l'impiego dell'Unreal Engine 5, una tecnologia che i suoi sviluppatori stanno ancora imparando a padroneggiare e che ha reso necessaria una riorganizzazione dei flussi di lavoro. Non cambiano i piani in merito alle piattaforme di distribuzione, che sono sempre Xbox Series X|S e PC Windows 10 con tanto di lancio immediato in Game Pass.

Sul blog ufficiale dello studio è possibile leggere: "Il nostro obiettivo è quello di rendere ARK 2 il miglior gioco possibile e fornire un'esperienza realmente eccezionale e gratificante ai videogiocatori. Unreal Engine 5 è una nuova incredibile tecnologia per noi (e per tutti gli sviluppatori), e intendiamo utilizzare il massimo potenziale di questa tecnologia allo stato dell'arte creando un gioco con ambizioni mai viste prima qui nello Studio Wildcard. Mentre continuiamo ad imparare nuove cose su questo motore e a sviluppare il sequel, abbiamo modificato il nostro flusso di lavoro e le nostre pipeline per adattarci a questo paradigma di nuova generazione e, per questo motivo, abbiamo bisogno di più tempo per lo sviluppo".



A tenere impegnati i fan della serie durante l'attesa prolungata ci penserà Ark: Survival Ascended, una versione potenziata del primo capitolo in arrivo nell'estate del 2023 progettata appositamente per le piattaforme dell'attuale generazione - PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Con questa nuova edizione, Studio Wildcard intende assicurarsi che "i fan possano godersi l'Ark che già conoscono per tanti anni a venire". Nel pacchetto, oltre agli inevitabili miglioramenti alla grafica e alle performance, saranno inclusi anche The Island, lo spin-off battle royale di Survival of the Fittest, e tutte le mappe DLC non canoniche, oltre al multiplayer cross-platform e cross-play.