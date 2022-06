ARK 2: Vin Diesel a caccia di dinosauri, aspettando l'esordio su Xbox Game Pass nel 2023

Era già stato confermato che ARK 2 sarebbe stato all'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno, e così è effettivamente stato: il nuovo episodio della serie sandbox survival di Studio Wildcard piena di dinosauri ha fatto la sua comparsa durante l'evento Microsoft con un nuovo trailer.

Nessuna effettiva sequenza di gameplay con il nuovo filmato, che si rivela invece essere un cinematic trailer dal forte impatto visivo che ci offre un assaggio di alcune delle creature che incontreremo all'interno del nuovo gioco. Alla fine del video non poteva mancare lui, Vin Diesel, uno dei personaggi principali del seguito di ARK Survival Evolved, che si presenta con un look carismatico e pronto ad andare a caccia di dinosauri armato fino ai denti.

Dall'Xbox & Bethesda Showcase non arrivano però dettagli più precisi sui contenuti del gioco, e nemmeno sul giorno di lancio sul mercato, previsto su Xbox Series X/S e PC. Arriva la conferma, comunque, che il nuovo ARK sarà disponibile nel corso del 2023, e sarà incluso sin dal day one nekl catalogo di Xbox Game Pass. Ricordiamo inoltre che ARK 2 è realizzato in Unreal Engine 5, ed il nuovo trailer promette una tenuta tecnica notevolmente per il nuovo sandbox.

Vin Diesel sta per tornare nel mondo videoludico, resta solo da capire quando.