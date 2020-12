Ark 2, Vin Diesel produttore esecutivo: l'attore ha trascorso migliaia di ore su Ark

Tra le World Premiere presentate sul palco dell'edizione 2020 dei The Game Awards, ha trovato spazio anche il reveal trailer di Ark II, titolo che vedrà la partecipazione di nientemeno che Vin Diesel.

Il noto attore, tuttavia, non solo apparirà nell'universo di gioco in qualità di uno dei personaggi principali, ma avrà anche un ruolo nella realizzazione del progetto. È infatti stato confermato che Vin Diesel rivestirà anche il ruolo di Produttore Esecutivo del sequel del primo Ark, del quale - a quanto pare - è anche un grande appassionato. A rivelarlo è stato Doug kennedy, CEO di Studio Wildcard, in occasione di una recente dichiarazione.

"Vin Diesel è un giocatore esperto che ha trascorso migliaia di ore su Ark: Survival Evolved", ha affermato il dirigente del team di sviluppo, che ha in seguito evidenziato come tale circostanza renda l'attore in grado di offrire un feedback diretto durante il processo di creazione di Ark II. Vin Diesel, da parte sua, ha confermato in un comunicato stampa di trovare divertente l'esperienza proposta da Ark e di essere assolutamente entusiasta di poter collaborare con Studio Wildcard per la realizzazione di questo inaspettato sequel.



Ricordiamo che è già stato confermato che Ark II sarà un'esclusiva Xbox Series X.