Ark 2 con Vin Diesel, il reveal trailer è già un cult: ne parliamo in video!

In occasione della lunga notte dei The Game Awards 2020, ha trovato spazio sul palco dell'evento anche l'annuncio dell'inatteso sequel di Ark: Survival Evolved.

A sorprendere il pubblico, non solo l'annuncio stesso di Ark II, ma soprattutto il coinvolgimento nel progetto di Vin Diesel. La nota star hollywoodiana è infatti apparsa in versione digitalizzata per vestire i panni di Santiago, futuro protagonista della produzione. Dopo l'esperienza con Fast & Furious: Crossroads, l'attore torna dunque a palesarsi nel mondo videoludico, peraltro non solo nei panni di interprete. Il team di sviluppo di Studio Wildcard ha infatti confermato il coinvolgimento di Vin Diesel come Produttore Esecutivo di Ark 2, con funzioni di supervisione sulla realizzazione del progetto.



Appassionato dell'IP, il volto di Dominic Toretto ha dichiarato di aver trascorso oltre un migliaio di ore sul primo Ark: Survival Evolved e sembra ora pronto a dedicarsi completamente alla realizzazione del sequel. La presentazione del reveal trailer di Ark 2 non ha tuttavia generato gli effetti originariamente auspicati, col risultato di aver lasciato piuttosto spiazzato ed interdetto il pubblico. Per ripercorrere la vicenda, trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye un video dedicato: cosa ve ne è parso dell'annuncio del gioco firmato Studio Wildcard?