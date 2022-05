ARK 2 sarà all'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno? Un update alimenta le ipotesi

Potrebbero arrivare molto presto aggiornamenti su ARK 2, il nuovo gioco sandbox con protagonista Vin Diesel e pieno di dinosauri da combattere, in uscita su PC e Xbox Series X/S in data ancora da confermare. Anzi, l'opera potrebbe essere presente all'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022.

Ad alimentare questa possibilità il fatto che Studio Wildcard ha fissato l'arrivo di un nuovo update per il primo capitolo, ARK Survival Evolved, che verrà pubblicato proprio il giorno in cui si terrà il grande evento digitale di Microsoft. La particolarità è che l'aggiornamento intitolato Fjordur uscirà di domenica, giorno in cui mai in precedenza erano stati pubblicati contenuti inediti per Survival Evolved, come fatto notare dalla community di appassionati e ripresa anche sul forum di Reddit.

L'ipotesi è dunque che l'inusuale giorno sia stato scelto appositamente per ricollegarsi a potenziali annunci o trailer trasmessi durante lo Showcase di Xbox. Ovviamente si tratta per ora di un'ipotesi non confermata, seppur verosimile. Ricordiamo inoltre che la nuova produzione di Studio Wildcard sarà esclusiva Microsoft e che vedrà Vin Diesel come produttore esecutivo di ARK 2, oltre che come personaggio principale all'interno del gioco.

Cosa vi aspettate da ARK 2? Sarà davvero presente all'Xbox & Bethesda Showcase?