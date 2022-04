ARK cambia pelle su Switch: grafica e gameplay ricostruiti con l'Ultimate Survivor Edition

In funzione della bocciatura di ARK Survival Evolved su Switch, Studio Wildcard conferma di essere al lavoro su di una versione ricostruita da zero della celebre avventura a mondo aperto, un'edizione che andrà a superare i problemi grafici e di prestazioni che affliggono l'attuale porting nintendiano di ARK.

Dopo essere approdata su console PlayStation e Xbox, la riedizione di ARK Ultimate Survivor Edition su Switch arriverà nei prossimi mesi sulla console ibrida della casa di Kyoto portando in dote tutti gli update grafici, ludici e contenutistici apportati al gioco base e proposti dai suoi pacchetti di espansione Scorched Earth, Aberration, Extinction e Genesis Part 1&2.

Consapevoli delle forti critiche espresse al comparto grafico e alle performance dell'attuale versione di ARK su Switch, i rappresentanti di Studio Wildcard riferiscono di aver stretto una collaborazione con uno sviluppatore di terze parti che si premurerà di riscrivere da zero l'intero codice del porting utilizzando l'ultima versione di Unreal Engine 4. Chi possiede già ARK su Switch potrà trasferire i propri progressi e salvataggi alla nuova edizione; al momento, però, non sappiamo se gli interventi di riscrittura del codice coinvolgeranno anche l'attuale versione di ARK Survival Evolved per Nintendo Switch.

In attesa di un chiarimento da parte di Studio Wildcard, vi informiamo che la nuova edizione Ultimate Survivor di ARK sarà disponibile su Switch dal mese di settembre.