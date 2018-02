ARK Park uscirà il 22 marzo su PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive

ha annunciato che ARK Park sarà disponibile dal 22 marzo 2018 su PlayStation VR, HTC Vive e Oculus Rift, in edizione Standard e Digital Deluxe, quest'ultima contenente alcuni costumi extra e una cavalcatura esclusiva.

ARK Park è una nuova esperienza ambientata nell'universo di ARK survival Evolved: indossa il tuo visore VR ed esplora il parco dell'isola di ARK provando le varie attrazioni a tema ed entrando in contatto con numerose creature.

Il gioco sarà tradotto e doppiato in inglese, giapponese, coreano e cinese, al momento non è stato confermato il supporto per altre lingue, l'utilizzo del visore sarà obbligatorio per giocare con ARK Park, la compatibilità è confermata con HTC Vive, PlayStation VR e Oculus Rift.