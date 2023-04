Ark in Unreal Engine 5: scartato il bundle con Ark 2, ma ora costa ancora di più

Studio Wildcard ha annunciato nei giorni scorsi la prossima chiusura di Ark Survival Evolved per fare spazio ad una versione in Unreal Engine 5 del survival game. La fanbase non ha accolto nel migliore dei modi la notizia, dal momento che la nuova incarnazione del gioco sarebbe stata disponibile esclusivamente in un bundle.

Studio Wildcard ha confermato che i server ufficiali di ARK: Survival Evolved saranno disattivati il 31 agosto e ha anche rivelato Ark: Survival Ascended, la versione di nuova generazione di Ark realizzata in Unreal Engine 5. Le critiche dei fan non sono mancate, con molti che hanno sottolineato che riacquistare il gioco significherebbe anche comprare nuovamente a parte i DLC e che non esiste la possibilità di sfruttare un upgrade gratuito per chi già possiede il titolo.

Gli sviluppatori avevano anche affermato che ARK: Survival Ascended avrebbe fatto parte di un bundle intitolato Ark Respawned, che sarebbe costato $49,99 e avrebbe incluso anche Ark 2. Tuttavia, ora le cose sono cambiate.

Studio Wildcard ha annunciato che il bundle ARK Respawned è stato scartato e ARK: Survival Ascended sarà venduto a parte e costerà $59,99. Parliamo di un esborso ancor maggiore, quindi, ma che garantirà i seguenti contenuti aggiuntivi:

The Island (Disponibile al lancio)

Survival of the Fittest: The Island & Scorched Earth map variants (Disponibile al lancio)

Scorched Earth (Disponibile al lancio)

Aberration (Disponibile entro il Q4 2023)

Extinction (Disponibile entro il Q1 2024)

Genesis Part 1 (Disponibile entro il Q1 2024)

Genesis Part 2 (Disponibile entro il Q2 2024)

Tutte le mappe create dalla community saranno pubblicate nel corso del 2024 (Fjordur, Ragnarok, The Center, Lost Island, Valguero, Crystal Isles)

Studio Wildcard ha inoltre chiarito ulteriormente la situazione con un commento ufficiale: "Per prima cosa, stiamo eliminando il pacchetto ARK Respawned. La nostra intenzione alla base di questo era quella di fornire un pacchetto in cui si ottengono essenzialmente due prodotti al prezzo di uno. Col senno di poi, non è la mossa migliore. Colpa nostra; riconosciamo come la combinazione di ARK Survival Ascended con ARK 2 e la richiesta di ulteriori aggiornamenti DLC non fosse ottimale, soprattutto perché non siete in grado di giudicare Ark 2 dal momento che nessun gameplay o contenuto è ancora disponibile".



Lo studio ha dichiarato che tutti i miglioramenti tecnici e contenutistici previsti non sono attuabili con un aggiornamento gratuito per i possessori dell'originale Ark e sarà necessario passare alla sua riedizione in Unreal Engine 5. Ricordiamo infine che Studio Wildcard ha rinviato Ark 2 a fine 2024 a causa dei lavori con l'Unreal Engine 5.