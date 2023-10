ARK: Survival Ascended arriva in Early Access su PC: PlayStation e Xbox dovranno attendere

Il team di Studio Wildcard, il publisher Snail e gli sviluppatori di Grove Street Games e Instinct Games hanno annunciato l'inaugurazione ufficiale dell'Early Access di ARK: Survival Ascended su PC. Inizialmente previsto assieme alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la release su queste due ultime versioni è stata posticipata.

Dopo un primo rinvio, ARK: Survival Ascended è ora disponibile in accesso anticipato per PC (Steam) con uno sconto del 10% sul prezzo settimanale di lancio di 40,49 Euro, mentre il lancio su PlayStation 5 e Xbox Series è previsto per novembre 2023.

La ragione del rinvio su console è da identificarsi in alcuni "problemi critici nella versione multiplayer del gioco che avrebbero avuto importanti implicazioni per le versioni console".

I giocatori su Steam potranno quindi esplorare il proprio lato giurassico (qui trovate un video gameplay di ARK Survival Ascended) e provare l'ebbrezza di un'esperienza di sopravvivenza con i dinosauri su Unreal Engine 5. Bisognerà formare una tribù, allevare centinaia di specie di dinosauri e altre creature primordiali, esplorare il mondo di gioco, costruire e combattere per superare le varie sfide.

La versione ad accesso anticipato di ARK: Survival Ascended include "The Island", la prima mappa ufficiale del gioco, oltre al supporto ufficiale per le mod. L'accesso anticipato è previsto durare fino alla fine del 2024. Frattanto, non mancheranno aggiornamenti ai contenuti, con tanto di eventuali espansioni.