Ark Survival Ascended arriva finalmente su Xbox, ancora un rinvio su PS5

Dopo essere stato rinviato per ben due volte nel giro degli ultimi giorni, Ark Survival Ascended è finalmente pronto a sbarcare su console Xbox. Come specificato all'interno di un nuovo post pubblicato da Studio Wildcards, il lancio è ora soltanto una questione di ore.

Dopo aver ringraziato i giocatori per aver portato pazienza in queste settimane, Studio Wildcards ha confermato che Ark Survival Ascended sarà disponibile oggi stesso, martedì 21 novembre a partire dalle ore 18:00 italiane. A quanto pare, quindi, i problemi legati alla certificazione del titolo da parte di Microsoft sono in dirittura di risoluzione. Viene però specificato che i server del gioco verranno attivati dopo qualche ora dal debutto, in modo da consentire un lancio più agevole e non causare un ingorgo di dati.

Gli utenti PlayStation 5 non ricevono invece notizie particolarmente incoraggianti, dal momento che Studio Wildcard ha confermato un ennesimo rinvio per il suo survival game. A causa di problemi riscontrati di recente, gli sviluppatori hanno deciso di rinviare l'edizione PS5 di Ark Survival Ascended a inizio dicembre. La software house continua a lavorare a stretto contatto con Sony per ottenere la certificazione e per garantire un'esperienza cross-platform soddisfacente per gli utenti.

Nel frattempo, Ark Survival Ascended ha già riscontrato un successo notevole su Steam.