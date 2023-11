Ark Survival Ascended: crossplay disabilitato su PC Windows 'per il bene del gioco'

Ark Survival Ascended ha sicuramente dovuto affrontare una lunga lista di problemi, tra cui le polemiche legate al costo del gioco, ai ripetuti rinvii e alle prestazioni in-game non proprio esaltanti. A tutto questo va ad aggiungersi un imprevisto che ha costretto gli sviluppatori di Studio Wildcard a rimuovere temporaneamente il crossplay.

La decisione riguarda esclusivamente la versione PC Windwos di Ark Survival Ascended, a quanto pare severamente colpita dall'operato dei cheater che stanno compromettendo lo stato di salute del titolo online. Studio Wildcard afferma nella sua replica ufficiale alla questione di aver preso la decisione "difficile" di disabilitare i client Windows ai server PvP crossplay ufficiali. Chiaramente si tratta di una sospensione temporanea, e la funzionalità verrà ripristinata anche su PC una volta che l'azione degli hacker sarà arginata.

Il team di sviluppo sta collaborando con Microsoft e BattlEye per "implementare solide misure anti-cheat per la versione Windows del gioco". Il lavoro dovrebbe durare fino "all’inizio della prossima settimana", quando lo studio prevede di poter ripristinare la funzionalità del server PvP crossplay per gli utenti Windows.

Nel mentre attendiamo aggiornamenti riguardo alla questione, arrivano buone notizie invece per gli utenti console, con Ark Survival Ascended che ha ricevuto la vicinissima data di lancio su PlayStation 5.