ARK Survival Ascended: data d'uscita su Xbox Series X|S, l'edizione PS5 ritarderà

A pochi giorni dal problematico lancio di ARK Survival Ascended, gli sviluppatori della versione rinnovata del survival game a base di dinosauri hanno annunciato la data d'uscita del gioco su Xbox Series X|S e qualche dettaglio in più sull'edizione PlayStation 5.

ARK Survival Ascended arriverà infatti su Xbox Series X|S il prossimo 14 novembre 2023 e sin dal lancio godrà del supporto al cross-platform, tecnologia grazie alla quale sarà possibile giocare ed interagire con gli utenti Steam. In concomitanza con l'arrivo sulla console di ultima generazione Microsoft, il gioco accoglierà anche nuovi server PvP, PvE e Small Tribes, i quali garantiranno alcuni potenziamenti per consentire ai nuovi utenti di mettersi in pari con chi gioca dal day one su PC. Pare inoltre che vi saranno alcuni server dedicati ai soli utenti console, così da permettere a chi vuole giocare senza cross-play di godersi il titolo.

Wildcard Studio ha inoltre confermato che la versione PlayStation 5 non arriverà in contemporanea con quella Xbox, ma è comunque molto vicina. Al lancio, l'edizione per la console Sony supporterà il cross-platform con gli utenti PC e Xbox, senza contare l'aggiunta di ulteriori server che godranno dei medesimi boost che vedremo su Series X|S.

Dal momento che si parla dell'aggiunta dei server PS5 a metà dicembre, è lecito ipotizzare che tale versione del gioco arriverà nel giro di un mese. In attesa di informazioni ufficiali, vi ricordiamo che ARK Survival Ascended è già disponibile su Steam.