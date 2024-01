Ark Survival Ascended: il DLC Scorched Earth rinviato ancora, ecco quando uscirà

Nel mentre continuano a lavorare per migliorare l'esperienza online di Ark Survival Ascended, afflitta da dei server "schifosi" stando alle parole dello stesso leader della compagnia, Studio Wildcard ha aggiornato la roadmap delle espansioni del suo survival game.

Come i fan ricorderanno, una versione ottimizzata di Scorched Earth doveva originariamente essere lanciata insieme a Ark: Survival Ascended. Tuttavia, a luglio, lo studio ha annunciato che non solo avrebbe posticipato il lancio del gioco base a ottobre, ma anche le sue espansioni sarebbero slittate a date più lontane. Secondo i piani rivisti, Scorched Earth puntava al lancio entro dicembre 2023, con le mappe rimasterizzate di Ragnarok e Aberration previste per il "primo trimestre del 2024". Una tabella di marcia aggiornatae pubblicata a dicembre confermava che Scorched Earth era ora previsto per marzo 2024, con Aberration che puntava a luglio 2024 e Ragnarok a settembre.

Un'ulteriore e - si spera - definitiva modifica ai piani, ci dice invece che l'espansione Scorched Earth sarà disponibile a partire dal primo aprile. Scorched Earth - e tutte le altre espansioni mondiali rilasciate per la versione precedente di Ark - saranno gratuite per i possessori di Ascended, ma verranno lanciate insieme a nuovi DLC a pagamento sotto forma di Frontier Adventure Pack, che presenta un "tesoro di oggetti a tema desertico".

A compensare la delusione per il rinvio di Scorched Earth, Studio Wildcard ha dichiarato che la versione aggiornata della mappa The Center - originariamente una creata dalla community e che in seguito è stata pubblicata in versione ufficiale nel 2016 - arriverà un paio di mesi prima del previsto. Secondo l'ultimo aggiornamento dello studio, The Center sarà disponibile per il download, insieme al nuovo colosso piumato Gigantoraptor, alla "fine di febbraio".

Studio Wilcard conferma di essere focalizzata sul miglioramento delle prestazioni del server e sulle misure contro exploit e hack. Dichiara inoltre che pubblicherà un "aggiornamento del kit di sviluppo di dimensioni colossali" alla fine di gennaio. Questo, dice, "metterà il potere della creazione di giochi direttamente nelle vostre mani", consentendo ai modder di creare "interi giochi in Unreal Engine personalizzati".