ARK Survival Ascended: il gioco in Unreal Engine 5 si mostra nella prima immagine

Dopo le numerose polemiche che hanno riguardato il prezzo, gli sviluppatori di ARK Survival Ascended hanno deciso di mostrare al pubblico una prima immagine del loro nuovo gioco.

Lo screenshot in questione mostra il primo piano di un dinosauro che, grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 5 e delle sue innumerevoli funzionalità (sappiamo che verranno implementati Nanite, Lumen e RTXDI), sfoggia un livello di dettaglio notevole. La creatura è ricca di particolari e ad aumentare la qualità ci pensa anche il sistema di illuminazione. Ovviamente si tratta solo di un'immagine e bisognerà vedere anche la qualità visiva del resto del gioco per poterne valutare la qualità complessiva.

In attesa che gli sviluppatori forniscano ulteriori immagini e magari anche un filmato di gameplay, vi ricordiamo che il titolo in questione non è altro che un remake in Unreal Engine 5 del primo ARK Survival Evolved, il quale verrà distribuito come un gioco a parte e richiederà anche l'acquisto separato delle varie espansioni, a meno che non vi sia un cambio di programma da parte di Wildcard Studio.

Per chi non lo sapesse, ARK Survival Ascended è stato rimandato la scorsa estate e avrebbe dovuto fare il suo debutto proprio nel mese di ottobre. Vista la carenza di informazioni, però, è da escludere che il gioco possa uscire questo mese e, con tutta probabilità, slitterà al prossimo anno.