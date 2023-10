ARK Survival Ascended: il lato 'giurassico' di Unreal Engine 5 nel primo gameplay

In coincidenza dell'evento Xbox Partner Preview del 25 ottobre, Studio Wildcard ha fatto felici tutti gli appassionati di esperienze sandbox a tinte survival mostrando il primo gameplay di ARK Survival Ascended su Unreal Engine 5.

La riedizione del primo ARK Survival Evolved promette di sfruttare le innovazioni ludiche, grafiche, tecnologiche e prestazioni dell'ultima versione di Unreal Engine per dare modo a tutti i fan del genere di sperimentare un gameplay ancora più immersivo e, si spera, ottimizzato.

Nelle intenzioni di Studio Wildcard, l'offerta contenutistica di ARK Survival Ascendend partirà dalla versione attualizzata dell'ambientazione The Island, per poi espandersi col tempo per accogliere gli altri scenari a mondo aperto che imperlano la ricca esperienza interattiva dell'originario Survival Evolved. Si tratterà quindi di un remake che verrà distribuito come gioco a parte e che, di conseguenza, richiederà l'acquisto separato delle varie espansioni, a meno che vi sia un cambio di programma da parte di Studio Wildcard per quanto concerne i piani Early Access e di supporto post-lancio.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del primo video gameplay di ARK Survival Ascendend e vi informiamo che l'Early Access inizia quest'oggi, 25 ottobre, su PC e partirà su Xbox Series X|S (con l'analoga formula Microsoft dei titoli in Game Preview) nel corso del mese di novembre. Nel frattempo, vi invitiamo ad ammirare anche il Gameplay Reveal di Still Wakes the Deep mostrato nel corso dell'evento Xbox.