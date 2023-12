Ark Survival Ascended: 'i nostri server fanno schifo', ammette il boss di Studio Wildcard

Dopo essere stato costretto a disabilitare il cross-play di Ark Survival Ascended su PC Windows a causa della minaccia portata dagli hacker, Studio Wildcard ammette in maniera franca che i server del remake del survival game non si stanno rivelando all'altezza delle aspettative dei giocatori.

Ad ammettere di quanto inaccettabili siano le condizioni dei server di gioco ci ha pensato direttamente Jeremy Stieglitz, boss di Studio Wildcard che in un non gira troppo attorno alla questione e ammette candidamente: "i server sono uno schifo, funzionano da schifo e la loro stabilità è schifosa", sono state le sue dichiarazioni nel corso di un recente livestream tenuto su Twitch, che non hanno mancato di scatenare ilarità e sorpresa tra gli utenti in chat.

Certamente l'ammissione di colpa non può bastare ai giocatori che sin dal lancio stanno lamentando le scarse prestazioni offerte dal comparto multiplayer online. Studio Wildcard, pertanto, continuerà a lavorare nel corso delle prossime settimane al fine di stabilizzare l'esperienza: "Abbiamo bisogno di migliorarli. Dobbiamo migliorarli", ha aggiunto in seguito Stieglitz.

Il remake di Ark sviluppato in Unreal Engine 5 è partito alla grande su Steam in termini di copie vendute (oltre 600.000 alla fine della prima settimana), tuttavia il gioco ha ricevuto un numero non trascurabile di recensioni negative da parte degli utenti, segno evidente che dal punto di vista tecnico c'è ancora parecchio da fare.