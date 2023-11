ARK Survival Ascended fa il pieno di mod su PC e console: Studio Wildcard ne approva 120!

Dopo aver mostrato in video le prime mod di ARK Survival Ascendend su PS5 e Xbox Series X|S, Studio Wildcard riguadagna le pagine del blog ufficiale della serie di ARK per informarci di aver approvato la bellezza di 120 mod per la riedizione in salsa Unreal Engine 5 di Survival Evolved.

Forti del grande successo di lancio di ARK Survival Ascended su Steam, gli sviluppatori della software house statunitense guardano con sempre maggiore attenzione ai creatori di contenuti per abilitare al cross-play e al cross-platform oltre un centinaio di 'espansioni amatoriali', tanto su PC quanto su piattaforme PlayStation e Xbox dell'attuale generazione.

Come anticipato nei giorni scorsi dal team della Florida, nel generoso pacchetto contenutisco sbloccabile gratuitamente dagli utenti di ARK Survival Ascendend trovano spazio tantissime creature inedite, delle funzionalità supplementari per il crafting, una mappa ispirata alla mitologia norrena e una pletora di elementi aggiuntivi che estendono il già ampio perimetro ludico e contenutistico del survival sandbox a tinte giurassiche. Trovate l'elenco completo nel link in calce alla notizia o direttamente all'interno dell'apposita sezione del gioco dedicata alle mod autorizzate.

Studio Wildcard ribadisce inoltre la propria intenzione di ampliare ulteriormente l'elenco delle mod selezionate per il cross-play e cross-platform da qui alle prossime settimane, il tutto mentre proseguono i lavori sul titolo maggiore con gli update e le Major Patch che vedremo approdare su PC e console nel corso della fase in accesso anticipato.