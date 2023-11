Niente da fare per ARK Survival Ascended: rinviato di nuovo su Xbox Series X|S e PS5

Sembra proprio che la versione console di ARK Survival Ascended stia avendo grossi problemi e, pertanto, il team di sviluppo è stato costretto ad annunciare l'ennesimo posticipo.

Stando a quanto dichiarato sui canali social ufficiali da Wildcard Studio, il gioco in versione Xbox Series X|S è ancora in fase di certificazione e, a differenza di quanto detto qualche giorno fa, non riuscirà ad arrivare sullo store Microsoft entro la fine di questa settimana. Al momento, il team di sviluppo sostiene che ARK Survival Ascended possa arrivare sulle console di ultima generazione del colosso di Redmond nel corso della prossima settimana, ma non escludiamo che possano verificarsi ulteriori problematiche che allungheranno i tempi. Per quel che riguarda invece la versione PlayStation 5, il team si dice fiducioso circa il possibile approdo sul PlayStation Store entro la fine di novembre 2023.

Insomma, nel giro di un paio di settimane dovrebbe essere possibile per tutti i possessori di console di ultima generazione giocare il remake in Unreal Engine 5 del noto survival.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la versione PC di ARK Survival Ascended non sembra girare benissimo a causa di problemi di ottimizzazione e su Steam sono molte le recensioni negative.