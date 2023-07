ARK Survival Ascended subisce un rinvio: Studio Wildcard rivede prezzo e contenuti

L'Early Access della versione rimasterizzata su Unreal Engine 5.2 di ARK Survival Evolved non partirà ad agosto: a darne notizia sono i ragazzi di Studio Wildcard con un post sul sito ufficiale di ARK che ci informa, appunto, del posticipo di questa importante riedizione del sandbox tra sci-fi e dinosauri.

Lo slittamento della finestra di commercializzazione di Survival Ascended non è l'unica notizia condivisa dal team statunitense: la consapevolezza di dover dedicare del tempo supplementare allo sviluppo di questa remaster ha infatti spinto Studio Wildcard a rinviare la chiusura di server di ARK Survival Evolved e, soprattutto, a rivedere sia il prezzo che i contenuti accessibili al lancio.

Sulla scorta delle indicazioni offerteci da Studio Wildcard apprendiamo che ARK Survival Ascended sarà disponibile in Accesso Anticipato nel corso del mese di ottobre a 39,99 dollari, un prezzo inferiore di cinque dollari rispetto a quanto previsto in origine dagli autori americani. La versione Early Access di Survival Ascended partirà su PC e console, dando agli appassionati l'opportunità di immergersi nelle atmosfere della mappa di The Island. Le altre ambientazioni free roaming di ARK verranno aggiunte nei mesi successivi con aggiornamenti e Major Update che porteranno in dite le riedizion attualizzate delle mappe di Scorched Earth (dicembre 2023), Aberration e Ragnarok (primo trimestre 2024) e altre a seguire.

La fase Early Access di Survival Ascended coinvolgerà quindi i fan di ARK su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire da ottobre. Sapevate che ARK 2 arriverà a fine 2024 anche su Game Pass e girerà sull'ultima versione di Unreal Engine 5?