Ark Survival Ascended è un successo incredibile su Steam: vendute oltre 600 mila copie

Purtroppo non vi è niente da fare per Ark Survival Ascended, che è stato rinviato nuovamente su Xbox Series X|S e PS5: il progetto videoludico di Studio Wildcard tarda ad approdare sul mercato console della current-gen videoludica, ma su Steam il successo è più che evidente: Ark Survival Ascended è arrivato a quota 600 mila copie vendute.

Si tratta di un risultato molto positivo, soprattutto se si tiene conto di come tali dati siano aggiornati alle sole prime due settimane d'uscita del gioco. Complici gli alti numeri registrati anche sulla nota piattaforma di intrattenimento in streaming Twitch, Ark Survival Ascended è stato uno dei giochi più popolari di fine ottobre 2023 su Steam: alle suddette 600 mila copie vendute, quindi, si vanno a sommare anche gli oltre 5,6 milioni di minuti di visione del titolo su Twitch, a dimostrazione di come si parli di un gioco che ha capitalizzato l'interesse di una gran fetta di pubblico.

Nel periodo del lancio, inoltre, Ark Survival Ascended ha raggiunto il picco massimo di 98,047 giocatori attivi in contemporanea. Pur non essendo stati mantenuti a distanza di circa un mese (ad oggi, il titolo conta dalla sua 53,656 persone online nel medesimo momento), i numeri dell'avventura sviluppata da Studio Wildcard, Grove Street Games e Instinct Games sono più che sufficienti per decretarne un successo di elevata portata. State giocando Ark Survival Ascended in questo momento, o attendete la versione console prima di cimentarvi in questa nuova esperienza? Il 14 novembre doveva essere il momento del progetto in questione ma, purtroppo, negli ultimi giorni Ark Survival Ascended ha subito l'ennesimo rinvio.