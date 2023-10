ARK Survival Ascended: in tendenza su Steam, ma pieno di recensioni negative

ARK Survival Ascended è appena sbarcato su PC in Early Access e, nonostante sia in tendenza fra le prime posizioni, alcuni utenti su Steam hanno messo alla gogna il framerate con una folata di recensioni negative.

I commenti negativi degli utenti che hanno acquistato il gioco e lo stanno provando in accesso anticipato si concentrano su questo aspetto e, al momento in cui scriviamo, su oltre 900 recensioni totali, più di 500 sono negative, con un giudizio complessivo "Nella Media".

Le lamentele non riguardano il gameplay (qui trovate il video di ARK Survival Ascended dall'Xbox Partner Preview), di cui è probabilmente ancora presto per parlare, considerando che la release è avvenuta da poche ore, ma le critiche sembrano allineate sul fronte del framerate, giudicato instabile e male ottimizzato.

"Arrivo a 30-45 FPS con una RTX 4090 e un i9 13900K a 1440p", commenta l'utente Hartek. "Una RTX 3080 e posso arrivare solo 50 fps con impostazioni BASSE, non si fa così, create un gioco migliore", gli fa eco l'utente ChefGeeky. Un altro ancora, AndryGate, scrive: "15 fps alla risoluzione minima e preset minimo, tutto disattivato. 15 FPS!"

Sono diverse le osservazioni piccate che condividono il tenore delle dichiarazioni soprastanti, alcune con modi ancor meno diplomatici, e il risultato è il malcontento di chi non ritiene il framerate all'altezza di un remaster su Unreal Engine 5. Al momento non ci sono dichiarazioni in merito da parte degli sviluppatori.