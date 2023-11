ARK Survival Ascendent arriva su PS5: l'uscita è letteralmente dietro l'angolo!

Oltre allo sbarco del gioco su Xbox Series X/S, Studio Wildcard aveva annunciato un ennesimo rinvio per l'uscita di ARK Survival Ascended su PS5, con gli utenti Sony costretti ad attendere almeno fino a inizio dicembre prima di mettere le mani sopra l'edizione rimasterizzata di ARK Survival Evolved. Ma ci sono buone notizie.

Attraverso un posto post su Twitter/X gli sviluppatori non solo confermano la data d'uscita di ARK Survival Ascended su PS5, ma il debutto è letteralmente imminente essendo stato fissato alle ore 18:00 italiane di domani 30 novembre 2023. L'attesa per i giocatori PS5 è stata dunque più breve del previsto, e tra qualche ora potranno godersi la nuova versione del primo ARK. In ogni caso Studio Wildcard precisa che all'orario stabilito l'opera sarà pronta per l'acquisto tramite PlayStation Store, tuttavia come nei casi delle altre versioni già in commercio i server andranno online qualche ora dopo per permettere a tutti gli utenti di completare il download del gioco.

Una volta che ARK Survival Ascended sarà giocabile a tutti gli effetti i fan potranno godere, per un periodo di tempo limitato, di bonus per l'ottenimento di risorse e restare così in pari con tutti gli altri utenti. Nel frattempo ARK Survival Ascended si sta rivelando un successo su Steam, con già oltre 600.000 copie vendute.