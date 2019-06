In Ark: Survival Evolved arriva la nuova mappa gratuita Valguero

Ark: Survival Evolved, il particolare survival game coi dinosauri, di Studio Wildcard, continua a ricevere aggiornamenti dopo la release nell'ormai lontano 2017. Sta per arrivare una nuova mappa gratuita, chiamata Valguero, che è stata anche mostrata in un trailer, che trovate in calce alla news.

Prevedibilmente si tratta di una mappa molto grande, si parla addirittura di 63 chilometri di nuove lande da esplorare, che includono otto differenti biomi, ognuno con il proprio clima e i propri pericoli ambientali, per cui preparatevi ad incontrare una fitta giungla, un'umida savana, campi innevati ma anche bollenti flussi di lava e quant'altro.

Valguero porta con sè anche una nuova boss arena, che ci vedrà combattere contro tre creaturine per nulla docili: Megapiteco, Manticora e Drago... contemporaneamente. Si tratta di un combattimento piuttosto pericoloso e da non prendere alla leggera.

Nella mappa scopriremo anche una nuova specie di dinosauri, i Deinonychus, simili ai raptor, che usano la velocità e l'agilità per sopraffare la propria preda. Ultima caratteristica di Valguero è la presenza di una fitta rete di caverne, che daranno al giocatore ulteriori ambienti da esplorare sia in superficie che nel sottosuolo.

Valguero sarà disponibile da oggi, 18 Giugno, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La scaricherete?

