Ark: Survival Evolved arriverà su Nintendo Switch in autunno

In occasione di un panel ospitato da Epic Games alla Game Developers Conference (GDC) di San Francisco,ha annunciato ufficialmente la versionedi Ark: Survival Evolved , in arrivo durante l'autunno.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul porting, a parte il fatto che l'edizione Nintendo Switch di Ark: Survival Evolved uscirà nel corso dell'autunno. La conferma è arrivata a distanza di pochi giorni dall'annuncio della versione mobile, edizione free-to-play in arrivo sui dispositivi iOS e Android durante la primavera.

Considerando che il titolo è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, sarà interessante vedere come gli sviluppatori riusciranno a riadattare l'esperienza di gioco su Nintendo Switch, tenendo a mente la possibilità di giocare in modalità portatile. Proprio lo scorso novembre, inoltre, Studio Wildcard aveva osservato come un ipotetico porting per Switch avrebbe richiesto molto lavoro, con la necessità di ottimizzare il gioco per far fronte alle capacità di calcolo della console ibrida.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli sulla versione Nintendo Switch di Ark: Survival Evolved, a partire dalle caratteristiche tecniche del porting e da una finestra di lancio più precisa.