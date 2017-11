ARK Survival Evolved: probabile seguito entro 2 anni, secondo il co-director

La seconda espansione di, debutterà questo mese su tutte le piattaforme, mentre una terza si trova attualmente nella fase di pre-produzione. A quanto pare, tuttavia,sta già pensando ad un seguito vero e proprio.

In un'intervista concessa a Dualshockers, il co-direttore creativo Jesse Rapczak ha affermato che, nel caso Aberration dovesse avere successo, lo studio potrebbe cominciare a prendere in seria considerazione la realizzazione di un nuovo capitolo. "Io penso che ARK necessiti di un sequel, entro i prossimi 1 o 2 anni. È una cosa che prenderemo in seria considerazione quando arriverà il momento giusto", ha dichiarato.

Rapczak ha specificato chiaramente che al momento non sono ancora partiti i lavori per un seguito, ma crede che il successo di ARK: Survival Evolved basti già da solo a giustificarne lo sviluppo. Le probabilità, quindi, sono decisamente elevate.

ARK: Survival Evolved è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo si è aggiornato nei giorni scorsi per supportare la potenza aggiuntiva messa a disposizione da Xbox One X. Una versione per Nintendo Switch, invece, non è al momento nei piani dello sviluppatore, poiché richiederebbe troppo lavoro.