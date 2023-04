Ark Survival Evolved chiuderà i battenti e l'upgrade all'Unreal Engine 5 sarà a pagamento

Nel corso delle ultime ore stanno aumentando le polemiche riguardanti Ark Survival Evolved e la sua evoluzione, ovvero Survival Ascended, l'aggiornamento che non sarà più gratuito per tutti.

Il team di sviluppo ha preso la decisione di non distribuire più la nuova versione del gioco in Unreal Engine 5 in maniera gratuita per tutti i possessori dell'edizione base. A scatenare la furia dei videogiocatori non è solo questo improvviso ripensamento, ma anche l'obbligo all'acquisto di Ark Survival Ascended per continuare a giocare, dal momento che con l'uscita della prossima versione del titolo, fissata al prossimo agosto 2023, verranno chiusi i server di quella precedente.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, il gioco verrà distribuito su PC (tramite Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma solo sulla console Sony sarà possibile acquistare la versione stand alone di Survival Ascended al prezzo di 39,99 dollari. Tutti gli altri saranno obbligati a procedere con l'acquisto di un bundle da 49,99 dollari che includerà sia Ark 2 che la remastered in Unreal Engine 5. Va inoltre precisato che solo alcuni contenuti aggiuntivi saranno inclusi nel pacchetto e la maggior parte delle espansioni dovranno essere acquistate separatamente.

Come potete facilmente immaginare, i giocatori non hanno preso bene queste decisioni del team di sviluppo e stanno facendo il possibile affinché vi sia un ulteriore ripensamento sul modello di distribuzione di questa versione aggiornata del survival game.

