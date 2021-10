Ark Survival Evolved classificato in versione nativa PS5: annuncio vicino?

Nonostante siano passati più di sei anni dalla release originale, e al netto del già annunciato sequel della serie, sembra che Ark Survival Evolved sarà nuovamente riproposto sul mercato nella versione nativa per PlayStation 5.

Secondo quanto suggerisce il PEGI, l'ente che si occupa di classificare i videogiochi in Europa, Ark Survival Evolved sarà pubblicato nuovamente sulla console next-gen Sony (la data di lancio fissata per oggi stesso sembra essere un placeholder), e sarà quindi in grado di sfruttare appieno le sue potenzialità hardware. I possessori di PS5 possono dunque attendersi miglioramenti grafici e prestazionali, e non è da escludere l'introduzione del supporto ai grilletti adattivi e al feedback aptico del controller DualSense.

Se per PS5 si tratterà di una novità assoluta, lo stesso non può dirsi per Xbox Series X, dal momento che il titolo sfrutta già le potenzialità della console Microsoft per migliorare la profondità di campo, la risoluzione e alcuni settaggi grafici. Ark Survival Evolved non ha mai brillato dal punto di vista delle performance, nemmeno sulle piattaforme mid-gen PS4 Pro e Xbox One X. Chissà che questo nuovo upgrade - dovesse essere confermato - non sarà in grado di risolvere definitivamente i problemi tecnici del gioco su console.

Nell'attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo che Studio Wildcard rimane al lavoro su Ark 2, presentato ai TGA 2020 con un trailer con protagonista Vin Diesel.