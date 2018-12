ARK Survival Evolved: Digital Foundry boccia la versione Nintendo Switch

La versione Switch di ARK: Survival Evolved spezza la felice tradizione dei porting multipiattaforma per il nuovo gioiellino di Nintendo, o almeno questo è il giudizio a cui è tristemente giunto il team di Digital Foundry analizzando l'ultima fatica free roaming di Studio Wildcard.

Differentemente da chi si è cimentato con le ultime, sorprendenti trasposizioni nintendiane di Warframe e Wolfenstein 2 The New Colossus, infatti, gli sviluppatori di Abstraction Games che si sono occupati del porting per Nintendo Switch non hanno saputo raggiungere il medesimo standard qualitativo garantito da Panic Button.

L'analisi condotta testimonia infatti come il titolo giri ad una delle risoluzioni più basse per un videogioco di questa generazione, con valori che non superano i 360p in modalità docked e che, peggio ancora, scendono alla deludente risoluzione di 304x170 pixel in modalità portatile. Anche per quanto riguarda il comparto grafico assistiamo a un netto ridimensionamento dell'esperienza visiva offerta dalle controparti per PC e console, uscendone sconfitto persino nel confronto con la versione mobile per sistemi iOS e Android.

L'unico punto a favore del porting di Abstraction Games che non spinge i tecnici di Digital Foundry a definire disastroso il lavoro svolto dagli autori olandesi è il framerate: a prescindere dalla situazione di gioco affrontata e dalla volontà o meno di dare la caccia ai dinosauri del titolo in modalità docked, la versione Switch di ARK Survival Evolved si mantiene stabilmente sui 30fps e garantisce un'esperienza di gameplay fluida, seppur con delle evidenti lacune in termini di ricchezza poligonale e di complessità delle animazioni a corredo dei nemici e delle creature.