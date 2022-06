Ark Survival Evolved è gratis! Il gioco in regalo per festeggiare Ark 2

Per festeggiare la pubblicazione di un nuovo trailer di Ark 2 in occasione della conferenza Xbox e Bethesda, il team di Studio Wildcard ha una gradita sorpresa per i giocatori.

La software house ha infatti deciso di offrire in regalo il primo capitolo della serie, che può ora essere riscattato su Steam senza alcun tipo di costo. I videogiocatori curiosi di avventurarsi in questo universo popolato di dinosauri di ogni genere possono dunque aggiungere liberamente Ark: Survival Evolved alle proprie librerie. Una volta usufruito dell'offerta, il titolo resterà vostro per sempre.



Per comodità, di seguito vi riportiamo il link per accedere direttamente all'offerta presente sulle pagine dello store di Valve:

Nel titolo, i giocatori si ritrovano naufraghi su di un'isola dalla natura incontaminata. Qui, scopriranno l'esistenza di moltissime specie di dinosauri, con le quali dovranno interagire per riuscire a sopravvivere. Tra caccia, crafting e coltivazioni, Ark: Survival Evolved consente diL'offerta avrà una durata limitata, con scadenza prevista per la giornata di, alledel fuso orario italiano. Grazie all'iniziativa, i giocatori attivi su PC potranno ottenere Ark: Survival Evolved gratis, anziché al prezzo attuale di 24,99 euro.