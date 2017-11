ARK Survival Evolved: la nuova espansione Aberration arriva a dicembre

ha annunciato che il 12 Dicembre pubblicherà la seconda espansione di, intitolata. I sopravvissuti si sveglieranno su un'arca derelitta e malfunzionante caratterizzata da un elaborato sistema biometrico sotterraneo che presenta nuove sfide rispetto a quelle trovate nelle precedenti mappe.

Raggi solari radioattivi e pericoli ambientali, tute alari, attrezzatura da arrampicata, creature come Rock Drake e Lantern Pug e molto altro ancora vi attende in queste vaste grotte. Aberration sarà disponibile come expansion pack standalone e come parte dell'ARK Explorer's Edition (Season Pass). Aberration sarà il secondo Expansion Pack di ARK Survival Evolved, unisciti alla mappa Scorched Earth per scoprire i misteri di ARK!

Non hai ancora esplorato l’isola di ARK? Il gigantesco gioco survival di successo con oltre 100 creature preistoriche, come dinosauri e mega-squali, sarà scontatissimo durante il Black Friday sia in versione digitale sia fisica. Immergiti ora in questa fantastica avventura survival a tema giurassico ad un prezzo fantastico Dal lancio del programma early access su Steam nel Giugno 2015, oltre 12 milioni di sopravvissuti sono stati bloccati sull’isola di ARK, vagando in una terra incredibile per scoprire come domare, addestrare, cavalcare e allevare oltre 100 dinosauri e creature medievali.