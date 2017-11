ARK Survival Evolved: il nuovo update introduce il supporto a Xbox One X

Questo è senza dubbio il grande giorno di, che si appresta finalmente ad arrivare sul mercato, eè un altro dei tanti titoli che si sono aggiornati per supportare la potenza aggiuntiva messa a disposizione dalla console.

Dopo un lungo periodo di certificazione, la patch è finalmente disponibile al download. Introduce il supporto alla tecnologia HDR e, pratica sempre più comune, mette a disposizione del giocatore due distinte modalità grafiche. La prima, che punta sulla qualità visiva, propone una presentazione a 1440p/30fps con dettagli equivalenti a quelli Alti della versione PC. Gli amanti della fluidità potranno invece optare per la modalità performance, che si spinge a 60fps con una dettaglio grafico identico a quello proposto su Xbox One.

Per l'occasione sono anche stati ridotti i tempi di caricamento, mentre il maggior quantitativo di RAM disponibile ha permesso agli sviluppatori di eliminare i problemi che si verificano a causa del riempimento di tutta la memoria disponibile su Xbox One.

Cosa ne pensate? Ark Survival Evolved è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Xbox One X - qui la nostra recensione - è disponibile all'acquisto a partire da oggi. Per una lista di tutti i giochi ottimizzati per la nuova console vi rimandiamo a questo articolo.