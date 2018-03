ARK Survival Evolved: primo video della versione Switch dalla GDC 2018

Direttamente dalla GDC di San Francisco, arriva un primo video (OffScreen) di. Studio Wildcard ha prodotto una demo in poche settimane per mostrare il gioco in azione sulla piattaforma della casa di Kyoto, il lavoro da fare è ancora molto e il team si dedicherà anime e corpo a questo porting nelle prossime settimane.

Allo stato attuale, il gioco gira ad un framerate "vicino ai 30 fps" nella maggior parte dei casi, con vistosi rallentamenti e cali di framerate nelle situazioni più concitate. Studio Wildcard sta lavorando per ottimizzare le prestazioni, migliorare il comparto tecnico e ridurre le dimensioni del gioco, così da non dover archiviare il gioco all'interno di schede da 32 GB, definite "piuttosto costose" dal piccolo team indipendente.

ARK Survival Evolved uscirà su Nintendo Switch il prossimo autunno mentre in primavera arriveranno le versioni per iOS e Android, distribuite come Free-To-Play e scaricabili gratis da App Store e Google Play.