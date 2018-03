Ark: Survival Evolved sbarcherà su iOS e Android come free-to-play in primavera

ha annunciato l'edizione mobile di, in arrivo questa primavera sui dispositivi. Il gioco sarà disponibile sotto forma di free-to-play: vediamolo in azione nel nuovo trailer riportato in cima alla notizia.

Questa nuova edizione di Ark: Survival Evolved verrà sviluppata da War Drum Studios, lo stesso studio responsabile dei porting mobile di Bully e Grand Theft Auto. Il gioco includerà sia una modalità single player che il comparto multiplayer online persistente (i server saranno in grado di gestire fino a 50 giocatori simultaneamente), per quella che si preannuncia un'esperienza di gioco paragonabile alle controparti PC e console di Ark Survival Evolved: saranno infatti presenti i tipici ingredienti di gameplay, a partire dal sistema di progressione, dal crafting e dal building system.

La versione mobile di Ark: Survival Evolved sarà disponibile in formato free-to-play, anche se al momento non è chiaro come verranno gestiti gli eventuali acquisti in-game. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul gioco, segnaliamo che una Beta del titolo verrà lanciata nelle prossime settimane per i dispositivi iOS, con la finestra di lancio definitiva fissata per questa primavera su iOS e Android (per ulteriori informazioni potete visitare il sito ufficiale).