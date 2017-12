ARK Survival Evolved si aggiorna con l'espansione Aberration

: Il mondo diè diventato ancora più grande con il DLC. Ambientato in grotte sotterranee dove i giocatori devono nascondersi da pericolosi raggi solari che hanno reso la superficie diun inferno radioattivo,contiene una nuova linea narrativa da esplorare e più di 50 nuovi oggetti da costruire.

Svegliati su Aberration – un’arca derelitta e malfunzionante che presenta un nuovo ed elaborato sistema biometrico sotterraneo che presenta nuove sfide rispetto a quelle trovate nelle precedenti mappe di ARK. Raggi solari radioattivi e pericoli ambientali, tute alari, attrezzatura da arrampicata, creature come Rock Drake e Lantern Pug e molto altro ancora vi attende in queste vaste grotte. Fai attenzione ai Nameless: umanoidi terribili, che si sono evoluti in creature che odiano la luce e i Reapers, enormi mostruosità aliene che possono infestare i nemici per generare la loro prole!



Aberration è disponibile come expansion pack standalone e come parte dell'ARK Explorer's Edition (Season Pass) per PC, PS4 e Xbox One. Dal lancio del programma early access su Steam nel Giugno 2015, oltre 12 milioni di sopravvissuti sono stati bloccati sull’isola di ARK, vagando in una terra incredibile per scoprire come domare, addestrare, cavalcare e allevare oltre 100 dinosauri e creature medievali.