ARK Survival Evolved: le versioni Xbox One e Xbox One X a confronto in un video

Anchesi è aggiornato per supportare, e grazie a questo video pubblicato dapossiamo dare uno sguardo alle principali novità di questa versione.

Il titolo di Studio Wildcard su Xbox One X è molto più bello da vedere. La versione per Xbox One è affetta da fastidiosi problemi di pop-in causati della ridotta distanza di visualizzazione, assenti sulla nuova console, dove appare molto più simile alla versione PC. I giocatori possono scegliere tra due differenti modalità: una che privilegia la qualità dell'immagine a 1440p/30fps, e un'altra che punta sulle performance a 1080p/60fps.

Con la prima modalità attiva è anche possibile beneficiare di ombre e texture migliori, distanza di visualizzazione aumentata e tecnologia TrueSky. Giudicate voi stessi guardando il filmato che trovate in cima alla notizia.

Cosa ve ne pare? ARK: Survival Evolved è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Xbox One X è disponibile sul mercato da pochi giorni e a questo indirizzo trovate una lista con tutti i titoli che supportano, o che lo faranno in futuro, il nuovo hardware.