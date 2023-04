Ark System: c'è One Piece nel futuro degli autori di Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear?

Nel corso di un'intervista concessa a IGN.com, Minoru Kidooka, il CEO di Ark System Works, ha parlato del futuro della compagnia specializzata in picchiaduro. Lo studio continuerà a dare importanza alle sue IP, ma c'è anche interesse nello stringere collaborazione con diversi publisher.

Così come affermato in passato, Ark System Works ha ribadito che, pur non rappresentando una priorità, è alla ricerca di possibili collaborazioni per lavorare a delle note IP e realizzarne nuove trasposizioni videoludiche a tema picchiaduro.

"Non direi necessariamente che è una priorità in questo momento, ma quello che abbiamo detto all'EVO 2022 riguardo al tentativo di creare più giochi in collaborazione è... Stiamo ancora facendo passi avanti verso questo obiettivo. Ad esempio, i nostri giochi precedenti erano con Bandai Namco, CyGames, da oggi Nexon e [siamo] in trattative con altre persone su alcune possibilità", ha dichiarato Kidooka.



Per quanto riguarda la serie dormiente di BlazBlue, il CEO ha precisato che prima o poi tornerà ad essere protagonista ma al momento il focus è sul franchise di Guilty Gear.

"Una cosa che ci preoccupa, una cosa a cui stiamo pensando in questo momento è che noi non voglio davvero che Guilty Gear e BlazBlue competano tra loro. Ma ovviamente BlazBlue è un titolo che la community ama. La comunità ha fatto così tanti sforzi per renderlo quello che è oggi e, tenendo a mente questo, vogliamo tornare sulla serie ad un certo punto. Quindi non abbiamo assolutamente finito con BlazBlue. È qualcosa che ci sarà in futuro. Ma per ora, Guilty Gear rappresenta il focus principale".

Infine, Kidooka ha discusso della possibilità di realizzare un picchiaduro di One Piece, che potrebbe fare la gioia degli appasionati del manga/anime così come ha stupito in passato la fanbase di Dragon Ball con l'acclamato Dragon Ball FighterZ.

"One Piece è qualcosa a cui pensare. Non posso dire se stiamo pensando a One Piece nello specifico. Non posso dire "oh sì, One Piece, sì o no". Non posso dirlo in entrambi i casi, ma ciò non significa che sia deciso o non significa che sia al di fuori del regno delle possibilità. Dovete davvero capire che siamo una piccola azienda. Non possiamo intraprendere ogni progetto che ci capita a tiro, dobbiamo considerare le risorse". Pur tenendo questo in considerazione quest'ultimo punto, pare di intuire che lo studio nipponico abbia in qualche modo tra le mani la possibilità di lavorare all'IP. Vi piacerebbe un gioco di One Piece realizzato da Ark System?

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Dragon Ball FighterZ avrà una Beta incentrata sul Rollback Netcode che si terrà entro la primavera di quest'anno su Steam e darà un assaggio della funzionalità online impiegata in un numero sempre più alto di picchiaduro.