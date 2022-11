ARK Ultimate Survivor Edition fa centro su Switch: 'È uno dei migliori porting', per DF

Le critiche al primo porting di ARK su Switch di Digital Foundry devono aver sortito gli effetti sperati dal noto collettivo di giornalisti 'tecnoludici': l'analisi condotta da DF sulla Ultimate Survivor Edition di ARK tesse le lodi di Grove Street Games e del loro ultimo porting.

Dalle colonne di Eurogamer.net e attraverso i test riassunti nel video che campeggia a inizio articolo, il team di DF descrive il lavoro svolto dalla software house incaricata da Studio Wildcard di "aggiustare" ARK su Switch come una vera e propria esperienza trasformativa per tutti gli appassionati del sandbox sci-fi che desideravano proseguire la propria avventura sulla console ibrida di Nintendo.

L'edizione Ultimate Survivor di ARK per Switch, in effetti, non utilizza nemmeno mezza riga di codice del primo porting. I ragazzi di Grove Street Games hanno basato il loro lavoro sulla versione Xbox più recente che gira su Unreal Engine 4.26 e, pur con tutte le limitazioni imposte dall'hardware della console ibrida di Nintendo, offre un'esperienza di gioco perfettamente rapportabile a quella delle restanti piattaforme casalinghe.

Le ambientazioni risultano essere sensibilmente più ricche di vegetazione e di dettagli, tanto in modalità Docked quanto in quella Portatile, con target di risoluzione impostato rispettivamente su 1080p e 720p. L'adozione di Unreal Engine 4.26 offre ulteriori benefici come la gestione 'intelligente' del livello di dettaglio delle texture, l'aumento degli effetti particellari e la riduzione dei tempi di caricamento per la compressione più efficente delle texture.

