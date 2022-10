ARK Ultimate Survivor Edition, la versione Switch è stata rimandata nuovamente

Attraverso un post pubblicato sul sito della serie, il team di Studio Wildcard ha annunciato, con grande dispiacere dei fan, che l'uscita della versione Switch di ARK Ultimate Survivor Edition è stata rimandata ufficialmente.

La pubblicazione del titolo era infatti prevista per il 25 ottobre, tuttavia 'a causa della situazione ambientale imprevista e senza precedenti attualmente in corso nella zona del Pacifico nord-occidentale', gli sviluppatori si sono visti costretti a cambiare i piani in corso d'opera.



Il team ha poi aggiunto che il nuovo obiettivo è quello di pubblicare il gioco entro le prime settimane di novembre, confermando che verranno condivisi aggiornamenti sulla situazione non appena sarà possibile fornire informazioni più precise.

Per coloro che non ne fossero a conoscenza, la prima versione di ARK su Switch era stata fortemente criticata per via del suo comparto tecnico carente. Gli sviluppatori hanno così deciso di ripubblicare il gioco sull'ibrida di Nintendo, riproponendolo nella sua Ultimate Survivor Edition. Questa versione, ricostruita da zero facendo uso dell'Unreal Engine 4, includerà tutti gli aggiornamenti più importanti, a livello contenutistico e di funzionalità, già visti sulle altre piattaforme, compresi i contenuti delle espansioni Scorched Earth, Aberration, Extinction e Genesis Part 1&2.

Ma il franchise sembra destinato ad espandersi ulteriormente, dal momento che si è parlato anche di una possibile versione nativa di ARK per PlayStation 5.

Vi lasciamo all'ultimo trailer per la versione Switch di ARK Ultimate Survivor Edition.