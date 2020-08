Arkane Anniversary Collection: il nuovo video celebra l'uscita su PC, PS4 e Xbox One

A margine del QuakeCon 2020 at Home, i vertici di Bethesda hanno pubblicato il video di lancio di Arkane 20th Anniversary Collection, la raccolta che celebra i 20 anni di Arkane Studios.

La collezione targata Bethesda comprende titoli che hanno ottenuto centinaia di riconoscimenti, tra cui numerosi premi Gioco dell'Anno. Su PlayStation 4 e Xbox One, all'interno della raccolta trovano spazio Dishonored Definitive Edition (la versione che comprende il gioco originario e tutti i DLC), Dishonored 2, l'avventura stand alone Dishonored La Morte dell'Esterno e il fantascientifico Prey.

La versione PC della Arkane 20th Anniversary Collection che può essere acquistata sullo store digitale di Steam comprende tutti i giochi di cui sopra e, in aggiunta, il GDR Dark Messiah of Might and Magic e l'action ruolistico in salsa stealth Arx Fatalis.

Qualora ve lo foste perso, vi consigliamo di leggere questo speciale sui 20 anni di Arkane da Arx Fatalis a Dishonored in cui Daniele D'Orefice ripercorre la storia di questa iconica casa di sviluppo. La collezione dei giochi firmati dagli studi Arkane rientra nelle offerte dei Saldi QuakeCon 2020, con sconti fino all'80% su tanti titoli Bethesda come The Elder Scrolls Online e DOOM Eternal.