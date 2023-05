Arkane già guarda al dopo Redfall: cominciati i lavori sul prossimo gioco

Nonostante il lancio da dimenticare per Redfall e la tiepida accoglienza da parte di critica e pubblico, Arkane Studios non si perde d'animo e guarda già al futuro: la compagnia è infatti già all'opera sul suo prossimo progetto Tripla A.

Arkane Austin ha infatti pubblicato un nuovo annuncio di lavoro in cui conferma di essere alla ricerca di nuovo personale per il nuovo gioco già in cantiere: nello specifico, l'azienda è alla ricerca di un Build engineer. "Arkane Studios Austin è alla ricerca di un Build engineer che si unisca al nostro team per sviluppare il nostro nuovo AAA. Si tratta di un'eccellente opportunità per entrare a far parte di un piccolo e concentrato team di sviluppatori con un comprovato elenco di giochi fantastici già sviluppati. Come Build engineer darai sostegno al nostro team di sviluppo, assistendoli nella creazione di un'altra esperienza di primo livello", si legge nell'annuncio.

Con Redfall ancora di freschissima pubblicazione è molto probabile che il progetto sia ancora nelle prime fasi di sviluppo e, dunque, ci vorrà ancora molto tempo prima di scoprire a cosa sta lavorando di nuovo Arkane Austin. Intanto i titoli di coda di Redfall citano problemi di sviluppo causati da eventi come la pandemia di Covid-19 ed una tempesta di ghiaccio in Texas che ha coinvolto anche la città di Austin: la speranza è che la creazione del nuovo gioco possa proseguire in maniera più tranquilla e senza l'impatto di gravi fattori esterni.