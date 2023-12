Arkane Lyon annuncerà un nuovo gioco ai TGA per un noto leaker: Dishonored 3?

Con i The Game Awards 2023 ormai dietro l'angolo cresce sempre di più la curiosità di scoprire cosa verrà mostrato durante l'evento presentato da Geoff Keighley. E secondo un noto leaker potrebbe esserci spazio anche per un nuovo gioco targato Arkane Lyon.

L'insider Natedrake, noto anche come Nate the Hate, afferma di aver saputo dalle sue fonti che Arkane Lyon è pronta a rivelare il suo prossimo lavoro proprio in occasione della nuova edizione dei The Game Awards. Natedrake non rivela tuttavia quale dovrebbe essere il misterioso gioco che potrebbe forse fare la sua comparsa all'evento di fine anno, sebbene già da tempo si susseguono voci di corridoio sulla natura del progetto.

C'è infatti la concreta possibilità che Arkane Lyon stia lavorando a Dishonored 3, almeno stando ad annunci di lavoro diffusi dalla compagnia la scorsa primavera. Chiaramente si resta sempre nell'ambito delle ipotesi per il momento, così come rimane da vedere se davvero gli autori di Dishonored e Deathloop saranno per davvero ai The Game Awards 2023.

A tal proposito bisogna comunque ricordare che Microsoft parteciperà ai The Game Awards 2023 ed ha promesso grandi novità a tema Xbox: che dunque anche Bethesda e la sua sussidiaria Arkane siano all'evento pronti ad annunciare il loro prossimo gioco?