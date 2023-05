Arkane Lyon lavora a Dishonored 3? Indizi da nuovi annunci di lavoro

Nonostante le difficoltà riscontrate da Redfall, Arkane Studios sta già pensando al suo futuro e getta le basi per i suoi prossimi progetti. Non solo Arkane Austin ha già iniziato i lavori sul prossimo gioco, ma sembra che anche Arkane Lyon si sta muovendo attivamente verso tale direzione.

Attraverso nuovi annunci di lavoro, il team sarebbe alla ricerca di almeno una ventina di nuove figure da aggiungere alla propria organizzazione e si cercano dipendenti con esperienze pregresse nell'ambito dello sviluppo di produzioni Tripla A. E sebbene al momento ci sia poca chiarezza sulla natura del progetto in sviluppo presso gli studi di Arkane Lyon, non si esclude l'ipotesi che il misterioso gioco in lavorazione sia Dishonored 3.

A suggerire questa eventualità sono alcuni specifici annunci: si cerca ad esempio un level artist specializzato nella creazione di architetture complesse, oppure un level designer che comprenda i "valori della filosofia di game design di giochi Adventure/Stealth come i Dishonored". Chiaramente ciò non significa necessariamente che Dishonored 3 sia effettivamente in sviluppo, e potrebbe invece trattarsi di una nuova IP che riprenda lo stile e le meccaniche tipiche dei giochi Arkane.

In precedenza il co-fondatore di Arkane Raphael Colantonio ha rivelato che lo sviluppo di Deathloop è stato preferito a quello di Dishonored 3, lasciando dunque intendere che la compagnia non avesse intenzione di ritornare sul suo celebre brand tanto presto. E se invece i tempi per un nuovo episodio di Dishonored fossero effettivamente maturi?