Arkane dopo Redfall e Deathloop: in sviluppo un grande progetto non ancora annunciato

A seguito dell'arrivo di Deathloop su Xbox con l'aggiornamento Golden Loop, i fan di Arkane Studios stanno attendendo con una certa impazienza l'arrivo di Redfall, il nuovo gioco d'azione a base di vampiri in arrivo nel corso del prossimo anno.

Sappiamo come Arkane Austin sia attualmente concentrata unicamente su Redfall, titolo che per la prima volta nella storia dello studio francese proporrà una componente cooperativa online. Nel frattempo sembra che gli sviluppatori di Arkane Lyon, che si sono occupati di Deathloop e che ormai dovrebbero aver terminato il supporto all'action game basato sui loop temporali, si siano già messi all'opera su un nuovo progetto.

Come segnalato su Twitter dall'utente Faizan Shaikh, la filiale di Lione di Arkane sta lavorando su un "grande progetto non ancora annunciato". A svelarlo è il profilo Linkedin di un Technical Artist della software house, che sfortunatamente non rivela alcun dettaglio riguardo al nuovo titolo. Viene semplicemente specificato che il team ha precedentemente lavorato su giochi come Deathloop e Wolfenstein: Cyberpilot, ma non sappiamo se il nuovo gioco avrà in qualche modo a che fare con queste produzioni. Per saperne di più non ci resta che attendere i futuri aggiornamenti della software house facente parte degli Xbox Game Studios di Microsoft.

Nell'attesa di novità, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Redfall per approfondire il prossimo gioco in uscita firmato Arkane Studios.