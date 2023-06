Arkane rischia la chiusura a causa di Redfall? Microsoft rassicura i fan

Il flop di Redfall ha deluso molti videogiocatori, i quali speravano nel nuovo progetto degli autori di Prey e Dishonored. Al netto dell'insuccesso, non sembra siano previste ripercussioni sullo studio.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Axios, il boss degli Xbox Game Studios Matt Booty ha voluto rassicurare tutti i fan preoccupati per il futuro della software house. Oltre ad aver ammesso che il gioco Arkane andava gestito meglio, Booty ha dichiarato che non vi è alcuna intenzione di chiudere il team e che sono attualmente in sviluppo nuovi contenuti ed aggiornamenti che, nel tempo, renderanno il gioco quanto più simile possibile a quello che era l'obiettivo iniziale della software house.

In sostanza, Microsoft non punirà in alcun modo Arkane per lo scarso successo di Redfall e, anzi, aiuterà gli sviluppatori sia nei prossimi progetti che nel supporto post-lancio dello sparatutto in prima persona.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Redfall ha ricevuto un primo aggiornamento, il quale però non introduce la tanto richiesta modalità a 60fps su Xbox Series X|S. Sapevate che, giusto qualche giorno fa, Schreier ha svelato tutti i retroscena su Redfall e il suo insuccesso?