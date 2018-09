Arkane Studios chiarisce: la serie di Dishonored è solo in pausa temporanea

Parlando ai microfoni di DualShockers, il lead designer di Arkane Studios Ricardo Bare è tornato a parlare del futuro di Dishonored, ribadendo che la serie è stata messa in pausa solo temporaneamente.

In un'intervista concessa a VG247.com lo scorso agosto, Ricardo Bare aveva dichiarato che la serie di Dishonored era stata messa in pausa, senza dare particolari indicazioni sul futuro del franchise. Il lead designer ha chiarito le sue affermazioni ai microfoni di DualShockers, sottolineando che il suo intervento precedente non escludeva in alcun modo l'arrivo di un nuovo capitolo di Dishonored in futuro, o di uno spin-off legato allo stesso universo di gioco. Molto semplicemente, allo stato attuale non c'è nulla di pianificato per l'immediato futuro, ma questo non esclude che Arkane possa tornare a lavorare alla serie in un secondo momento.

A tal proposito, ricordiamo che nell'intervista concessa a VG247.com erano trapelate diverse informazioni interessanti sui prossimi progetti di Arkane, che a detta di Ricardo Bare potrebbero esplorare la componente multiplayer e gli elementi dei giochi online. Per saperne di più sui piani futuri di Arkane Studios, tuttavia, bisognerà attendere ulteriori dichiarazioni da parte dello studio.

A voi cosa piacerebbe vedere dagli autori di Prey e Dishonored? Cosa vi aspettate dai prossimo progetti in cantiere?