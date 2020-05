Arkane Studios: il documentario di NoClip con Half-Life Ravenholm e The Crossing

NoClip ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo documentario dedicato ad Arkane Studios e intitolato The Untold History of Arkane: Dishonored/Prey/Ravenholm/LMNO/The Crossing, video che come possiamo intuire dal titolo tocca numerosi argomenti.

Il filmato della durata di ottanta minuti fa luce su vati progetti cancellati della compagnia come il gioco di Steven Spielberg LMNO, lo spin-off di Half-Life Ravenholm e The Crossing. Spazio anche a giochi usciti come Prey e Dishonored, con interviste, dietro le quinte e tantissimo materiale inedito.

Interessante l'approfondimento su The Crossing, sparatutto single player diretto da Viktor Antonov (Half-Life 2, Dishonored), lo studio francese aveva siglato una partnership con un publisher non citato ma il tutto si è concluso poi con un nulla di fatto, un progetto che è costato allo studio francese perdite per oltre un milione di dollari.

Anche nel caso di Ravenholm ci sono stati numerosi problemi, il gioco è stato inizialmente sviluppato da Junction Point di Warren Spector (studio responsabile di Epic Mickey ed Epic Mickey 2) per poi passare nelle mani di Arkane. Il gioco non è mai stato completato e di conseguenza non ci sono piani per un lancio di questo spin-off di Half-Life.

Queste e tante altre curiosità nel nuovi video documentario di NoClip che trovate in apertura, buona visione!