Arkane sta sviluppando un nuovo gioco legato a Deathloop? Gli indizi dall'attore di Colt

A meno di un anno dal lancio di Deathloop, Arkane Studios potrebbe essersi già messa all'opera per espandere il peculiare universo narrativo arrivato su PC e PlayStation 5 lo scorso settembre. Questo, almeno, è quanto suggerisce un post pubblicato da Jason E. Kelley, personaggio che ha vestito i panni di Colt Vahn all'interno dell'action game.

Come potete osservare tramite il post Twitter che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Kelley è tornato in sala di registrazione per lavorare ad un nuovo progetto videoludico. Un dettaglio che balza immediatamente all'occhio sono i tag legati a Deathloop e a Colt Vahn, che hanno comprensibilmente generato entusiasmo tra i fan del gioco di Arkane.

Qualcuno ha chiesto se si trattasse di un DLC dedicato a Deathloop, visti i chiari riferimenti al gioco nei tag utilizzati dall'attore e doppiatore. Kelley ha però escluso questa ipotesi specificando chiaramente che si tratta di un gioco completamente nuovo. Sembrerebbe troppo presto per un seguito vero e proprio di Deathloop, eppure i riferimenti dell'attore all'ultima fatica sfornata dagli sviluppatori francesi sono piuttosto evidenti.

Come fatto notare da alcuni utenti su reddit che conoscono bene l'opera di Arkane, Deathloop contiene alcuni easter egg che sembrano collegarne l'universo narrativo con quello di Dishonored, e non è quindi da escludere che il lavoro di Kelley sia in qualche modo legato al franchise action-stealth dello studio (Arkane non ha mai commentato al riguardo). Insomma, tante le ipotesi e poche le certezze: per saperne di più su questo misterioso progetto non ci rimane che attendere fiduciosi in un annuncio ufficiale. Intanto potete recuperare la nostra Recensione di Deathloop per scoprire tutto sull'acclamato action game in soggettiva.