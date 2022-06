Arkanoid Eternal Battle: il classico arcade torna nel 2022 con la Battle Royale

Dopo quasi sette mesi dall'annuncio, Arkanoid: Eternal Battle è tornato a farsi vedere in occasione della terza edizione del Guerrilla Collective con un nuovo trailer ricco di gameplay e nuovi dettagli.

Erede del classico da sala giochi del 1986, Arkanoid: Eternal Battle è sviluppato da Pastagames per conto di Microids. A distanza di trentasei anni dal lancio originario, il leggendario block-breaker tornerà sul mercato forte di quattro modalità di gioco esclusive: la moderna Neo, la nostalgica Retro, il multiplayer Versus per 2-4 giocatori in locale e, per la prima volta in assoluto, una Battle Royale studiata per ospitare scontri online tra 25 partecipanti in contemporanea.

Tutte e quattro le modalità vengono adeguatamente presentate nel trailer allegato in cima a questa notizia, il quale si conclude svelando che Arkanoid: Eternal Battle verrà lanciato a ottobre 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam.