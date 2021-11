Arkanoid Eternal Battle: il ritorno di un classico arcade degli anni '80

Il publisher francese Microids ha annunciato il ritorno di Arkanoid, celebre gioco arcade di Taito uscito negli anni '80 e molto popolare anche in Italia. Arkanoid Eternal Battle è sviluppato dal team Pastagames, studio francese che ha lavorato in passato su giochi come Pix The Cat, Pang Adventures e Rayman Legends.

Arkanoid Eternal Battle esce nel corso del 2022, al momento ci sono pochi dettagli in merito ma sappiamo che il gioco seguirà la filosofia del progetto originale, riportando in vita un classico come piccoli accorgimenti che renderanno più moderno e dinamico il gameplay.

Oltre ad una modalità in singolo ci sarà anche il pieno supporto multiplayer e nel comunicato stampa leggiamo che "Arkanoid Eternal Battle mescolerà elementi classici e moderni pensati per conquistare tanto i veterani quanto i nuovi giocatori."

Nessuna conferma sulle piattaforme di destinazione, presumibilmente smartphone e tablet, console Xbox e PlayStation, PC e Nintendo Switch. Arkanoid è un gioco arcade sviluppato da Taito a metà degli anni '80, evoluzione del concetto alla base di Breakout, gioco Atari degli anni '70 ideato da Steve Jobs. Continua dunque la tendenza di riportare a nuova vita vecchi classici, non ci resta che attendere per scoprire cosa potremo aspettarci da Arkanoid Eternal Battle.