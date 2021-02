Arkham Horror Mother's Embrace: trailer gameplay per l'investigativo a tema Lovercraft

A distanza di qualche mese dall'annuncio, Asmodee Digital ha pubblicato il gameplay trailer di Arkham Horror: Mother's Embrace, gioco di investigazione con combattimenti a turni ambientato nell'universo di culto di H.P. Lovecraft e ispirato al pluripremiato franchise di giochi da tavolo.

La storia originale, scritta dagli autori ufficiali di Fantasy Flight Interactive, è ambientata negli oscuri anni '20 americani, e comincia quando una professoressa di astronomia viene trovata morta nella sua villa. Tutto lascia presumere che sia stata vittima di un efferato omicidio, ma le cose non sono semplici come appaiono. Sarete quindi chiamati a scegliere tra i 12 iconici protagonisti della serie, ognuno con le proprie abilità peculiari, per raccogliere indizi ed effettuare interrogatori per fare luce sulla morte misteriosa, il tutto in alcuni dei luoghi più iconici del universo di H.P. Lovercraft, dalla Miskatonic University al manicomio di Arkham. fino alla pericolosa palude.

Il gameplay trailer pubblicato quest'oggi fa luce sulle meccaniche di gioco, che prevedono anche combattimenti a turni contro singolari esperimenti scientifici e incubi viventi con l'ausilio di armi da mischia e dalla distanza, oltre che di potenti incantesimi. L'uscita di Arkham Horror: Mother's Embrace è prevista su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch nel corso del primo trimestre di quest'anno. Nell'attesa di scoprire la data d'uscita precisa, potete aggiungerlo alla lista dei desideri di Steam.